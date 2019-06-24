Художник Данишевский рассказал о роли юмора в современном искусстве

Встреча состоялась в библиотеке имени Маяковского 22 июня.

В субботу, 22 июня, в библиотеке имени Маяковского состоялась встреча с одним из главных художников Петербурга Александром Данишевским. В частности, он рассказал слушателям о роли юмора в современном искусстве. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Художник не согласился с высказыванием знаменитого московского коллекционера Романа Барычева о том, что произведение, построенное на юморе, перестает быть произведением. Он считает, что юмор позволяет выйти за границы институциональной среды, которая состоит из художников, критиков, аукционов и галерей, и диктует позицию художника.

На самом деле, к этому приему художники обращаются десятилетиями. Достаточно вспомнить Марселя Дюшана, который все свои работы строил на похабных, сальных французских шутках, но это совершенно не отменяет того прорыва, который он совершил. Александр Данишевский

Ранее мы писали, что китайские туристы помешали Татьяне Толстой уехать из Москвы в Петербург.

Фото: "Петербургский дневник"