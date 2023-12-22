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Хрестоматию о Ленинградской битве представит институт истории блокады
Сегодня, 12:34
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Хрестоматию о Ленинградской битве представит институт истории блокады

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Разработку пособия планируется завершить к концу 2024 года.

Институт истории обороны и блокады Ленинграда, научный отдел Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда работает над разработкой учебной хрестоматии, посвященной Ленинградской битве, осаде города и героической защите в период Великой Отечественной войны. Об этом информирует ТАСС.

Глава института Никита Ломагин сообщил, что данное пособие будет дополнением к существующим учебникам и сможет расширить понимание истории блокады. Разработку пособия планируется завершить к концу 2024 года.

Ожидается, что это издание будет интересно не только для образовательных учреждений в Петербурге и Ленинградской области, но и для регионов, в которые были эвакуированы жители Ленинграда во время блокады.

Ранее мы сообщили о том, что настольную игру для детей о Ленинградской битве создали в Петербурге.

Фото: Фрагмент диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" / Википедия (Игорь Питер)

Теги: ленинградская битва, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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asovomen
Сегодня 13:20

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