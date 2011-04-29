В Петербурге хозяйка акиты выплатит 145 тыс. рублей за смерть йоркширского терьера

Установлено, что владелица акиты нарушила правила выгула собак, что привело к причинению вреда истцу.

Октябрьский суд Петербурга обязал женщину выплатить более 145 тыс. рублей за то, что ее собака загрызла йоркширского терьера. Животное не удалось спасти.

Истец заявила, что 20 августа 2021 года собака ответчика породы американская акита напала на ее йоркширского терьера, который получил ранения, несовместимые с жизнью. Владельцы пытались спасти его в ветеринарной клинике, потратив на лечение 94,9 тыс. рублей. В конечном итоге владельцам пришлось согласиться на эвтаназию животного.

Установлено, что владелица акиты нарушила правила выгула собак, что привело к причинению вреда истцу. Суд также учел эмоциональную связь между йоркширским терьером и его хозяйкой, которая испытала нравственные страдания из-за гибели питомца и необходимости его лечения.

Суд обязал ответчика выплатить 94,9 тыс. рублей ущерба, 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 40 тыс. рублей расходов на услуги представителя, в общей сложности – 145,9 тыс. рублей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)