В Петербурге оценили уровень обслуживания хостелов

В городе предлагают свои услуги как просторные и комфортные заведения, так и "кустарный" бизнес с ужасными условиями для постояльцев и тараканами.

По данным федерального перечня туристических объектов, на территории Северной столицы в данный момент работают 277 хостелов, не считая "серых" организаций. Такой вид размещения давно стал пристанищем не только для туристов, но и для командировочных, мигрантов и даже самих петербуржцев. Корреспондент Spb.aif.ru провёл ночи в одном из лучших и в одном из худших хостелов Петербурга, чтобы развеять связанные с ними мифы.

При выборе объекта для размещения журналист руководствовался оценками популярного сервиса. Первым делом он отправился в дизайнерское заведение у метро "Выборгская", которое оценили на "отлично" 111 из 117 клиентов. Как выяснилось, такие отзывы вполне себя оправдали – постояльцев хостела встречал необычный дизайн с отсылками к культовым фильмам, а также просторная кухня со всем необходимым оборудованием и бесплатными напитками. Также при размещении можно пользоваться сушильной, стиральной машиной и всеми необходимыми в быту мелочами. Для досуга предлагаются книги и игровая приставка. Минимальная за ночь в заведении – 750 рублей.

Совсем другой хостел корреспондент обнаружил на станции метро "Чернышевская" с наиболее низкими оценками по городу и рассказами о тараканах и скребущихся по ночам крысах в отзывах. Постояльцами там оказались в основном молчаливые гастарбайтеры, однако нашлись и исключения. Так, один гость хостела прибыл из Крыма в поисках работы и снял койку на неделю, параллельно подыскивая нормального жилье. По его словам, он не встречал таких условий даже в общежитиях: матрасы в хостеле кишат клопами, по кухне бегают тараканы, из санузла доносится неприятный запах, а в комнатах царит сырость.

Обзор прокомментировал вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Он отметил, что на сегодняшний день хостелы стали наиболее популярным форматом размещения, наравне с мини-отелями, при этом такой бизнес гораздо более выгоден для предпринимателей.

Дело в том, что когда ты создаешь отель, ты не можешь взять в аренду любое помещение и переделать его. Теоретически это, конечно, возможно, но затратно и невыгодно. Например, в каждом номере необходимо делать отдельную фановую систему, санузлы. А если через какое-то время владелец отеля или арендодатель решит расторгнуть договор аренды, то придется все восстанавливать. С хостелами проще. В аренду берется коммерческое помещение, используются существующие фановые системы – пять санузлов на хостел вполне достаточно. Поэтому окупаются хостелы гораздо быстрее, чем отели. Нелегальных хостелов, как и мини-отелей в Петербурге, по моим ощущением, немало. Около 15% от общего числа работают с нарушениями. Алексей Мусакин, вице-президент Российской гостиничной ассоциации

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Фото: АиФ / Григорий Тимченко