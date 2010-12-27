Хорошие новости: цену на проезд в петербургском транспорте не увеличат

Для компенсации расходов городское правительство выделит перевозчикам 16 миллиардов рублей.

Цена на проезд в Петербурге не повысится. Об этом сообщил глава ведомства Александр Головин..

Мнение нашего губернатора заключается в том, что цены на проезд повышать не надо. Сейчас сложная социально-экономическая обстановка, повышение НДС, пенсионная реформа… Окончательно все решится осенью, заявил Головин.

Для компенации расходов перевозчикам дополнительно выделят 16 миллиардов рублей из городского бюджета.

В ведомстве отметили, что для поддержания общего тарифа на проезд, город выделяет 30 миллиардов субсидий. Так, перевозчики могут покрыть уровень себестоимости.

Ранее мы писали о том, что перевозчики просят Смольный повысить стоимость проезда в Петербурге.

Фото: ГУП "Петербургский Метрополитен"/ВК