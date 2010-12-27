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Хорошие новости: цену на проезд в петербургском транспорте не увеличат
Сегодня, 19:42
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IRINA_CHALKINA
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Хорошие новости: цену на проезд в петербургском транспорте не увеличат

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Для компенсации расходов городское правительство выделит перевозчикам 16 миллиардов рублей.

Цена на проезд в Петербурге не повысится. Об этом сообщил глава ведомства Александр Головин..

Мнение нашего губернатора заключается в том, что цены на проезд повышать не надо. Сейчас сложная социально-экономическая обстановка, повышение НДС, пенсионная реформа… Окончательно все решится осенью, заявил Головин.

Для компенации расходов перевозчикам дополнительно выделят 16 миллиардов рублей из городского бюджета.

В ведомстве отметили, что для поддержания общего тарифа на проезд, город выделяет 30 миллиардов субсидий. Так, перевозчики могут покрыть уровень себестоимости.

Ранее мы писали о том, что перевозчики просят Смольный повысить стоимость проезда в Петербурге.

Фото: ГУП "Петербургский Метрополитен"/ВК

 

Теги: метро спб , петербург , цены на проезд в метро в спб
Категории: Происшествия Новости СПб Общество

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