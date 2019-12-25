Honda столкнулась с Citroën на Пироговской набережной

Водители не пострадали.

В субботу, 4 июля, Honda столкнулась с Citroën у дома №22 на Пироговской набережной. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Изначально в Сети предполагали, что виновником ДТП является владелец Honda, но затем в комментариях появился владелец легковушки. Мужчина рассказал, что в момент столкновения стоял на месте. Это значит, что водитель Citroën выбрал неверный радиус поворота.

Известно, что водители не пострадали.

Ранее мы писали, что кот застрял в пробке у "Новой Ижоры".

Фото: vk.com/spb_today