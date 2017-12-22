Холостяк 6 сезон с Егором Кридом: фото участниц шоу

Piter.tv расскажет в этом материале о некоторых участницах самого романтичного шоу "Холостяк" на ТНТ с Егором Кридом.

Новый 6 сезон шоу "Холостяк" стартовал на канале ТНТ 11 марта 2018 года. На сегодняшний день прошло уже шесть серий, следовательно, столько же участниц покинули самый романтичный проект с главным героем - Егором Кридом. Напомним, что артист является одним из самых топовых и успешных артистов музыкального лейбла "Black Star".

Крид согласился на проект, но при своих условиях. Одним из таких условий было то, что певец сам будет придумывать все свидания с участницами, не полагаясь на волю продюсеров. Впрочем, продюсерам проекта понравился такой подход к делу молодого и амбициозного парня, и Егору дали полную свободу.

Итак, спустя шесть серий шоу покинули: Соня Кравц, Елена Рыдкина, Анна Александровна, Ульяна Пылаева, Алиса Лисс, Николь Сахтариди, Евгения Менешева.

Дарья Клюкина фото в Instagram

Дарья уже принимала участие в шоу "Холостяк" в прошлом сезоне. Тогда девушке удалось очаровать Илью Глинникова, правда, в конце проекта красавица призналась, что не испытывает чувств к жениху.

Анастасия Смирнова фото в Instagram

Анастасия участница сразу двух скандальных телешоу: "Дом-2" и "Каникулы в Мексике". Теперь девушка стала героиней 6 сезона шоу канала ТНТ.

Елена Головань фото в Instagram

Елена финалистка украинских телепроектов "Танцуют все" и "Холостяк-5", участница российских шоу "Танцы" ) и "Холостяк-6". Теперь девушка решила принять участие в таком же шоу, но в России.

Галина Чиблис фото в Instagram

В настоящее время Галина живет в Нью-Йорке, а также признается, что несмотря на карьеру успешной модели, личную жизнь ей устроить пока не удалось.



Фото: Instagram - chiblls, klyukina_d, smirnova_anastasia, golovan_lena, egorkreed











