Хоккеисты СКА прокомментировали победу в домашнем матче со "Спартаком"

По итогу матча армейцы продолжают занимать лидирующие позиции в турнирной таблице, а вот красно-белым ещё предстоит побороться за выход в плей-офф. Защитник петербуржцев Артем Зуб и автор третьей шайбы Патрик Торесен рассказали Питер ТВ о сложностях игры с москвичами.
Хорошая игры вышла, быстрая команда “Спартак”, на контратаках много выбегали, старались нас поймать, и где-то полчалось. Где-то проваливались конечно, но хорошо, что выиграли. Вышли с хорошим настроем и закончили игру победой.
Артем Зуб
Мы безусловно точно хотели сегодня победить. Во-первых, хорошо потренировались во время паузы на Матч Звезд, и те ребята, которые хорошо выступили, я думаю, тоже соскучились по официальным играм.
Патрик Торесен
Видео и фото: Piter.TV
Александра Зинова, Анна Зеленская