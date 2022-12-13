Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области

Ранее президент назначил чиновника на новую должность в российском регионе.

Новый временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил в эфире телеканала "Россия-24" о том, что он планирует "точечную донастройку" в команде, но опора будет на местные профессиональные кадры.

Конечно, опора на местные кадры. Если и будут на первом этапе изменения, это абсолютно точечная будет донастройка. Виталий Хоценко, врио главы региона

Российский президент Владимир Путин днем 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области. Эта кадровая перестановка произошла после того, как руководитель сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих должностных полномочий.

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