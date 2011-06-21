  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:47
45
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Хинштейн: гибель ребенка в Рыльске из-за атаки ВСУ не подтвердилась

0 0

В Курской области уточнили сведения о пострадавших после атаки ВСУ.

Гибель ребенка, которая произошла в результате обстрела города Рыльска, расположенного на территории Курской области, со стороны Вооруженных сил Украины не подтвердилась. Соответствующее заявление через социальные сети в видеообращении сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн. Чиновник объяснил местным жителям, что в текущий момент он возвращается из рабочей поездки, в которой он провел заседание оперативного штаба и осмотрел поврежденные объекты. В общей сложности  речь идет о девяти объектов социальной инфраструктуры, пострадавших из-за действий армии киевского режима. Дополнительно повреждения зафиксированы в ряде малоэтажных жилых зданий, частных построек. В некоторых зданиях оказались выбиты окна.

И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести - нет. Их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии. Я искренне соболезную всем близким, родным, всем жителям Рыльска. Правительство региона окажет людям максимальную помощь.

Александр Хинштейн, врио главы Курской области

Хинштейн допустил, что Discord может возобновить работу в России.

Фото и видео: Telegram / Александр Хинштейн

Теги: александр хинштейн, всу, дети, курская область, рыльск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии