В Курской области уточнили сведения о пострадавших после атаки ВСУ.

Гибель ребенка, которая произошла в результате обстрела города Рыльска, расположенного на территории Курской области, со стороны Вооруженных сил Украины не подтвердилась. Соответствующее заявление через социальные сети в видеообращении сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн. Чиновник объяснил местным жителям, что в текущий момент он возвращается из рабочей поездки, в которой он провел заседание оперативного штаба и осмотрел поврежденные объекты. В общей сложности речь идет о девяти объектов социальной инфраструктуры, пострадавших из-за действий армии киевского режима. Дополнительно повреждения зафиксированы в ряде малоэтажных жилых зданий, частных построек. В некоторых зданиях оказались выбиты окна.

И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести - нет. Их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии. Я искренне соболезную всем близким, родным, всем жителям Рыльска. Правительство региона окажет людям максимальную помощь. Александр Хинштейн, врио главы Курской области

Хинштейн допустил, что Discord может возобновить работу в России.

Фото и видео: Telegram / Александр Хинштейн