В Башкирии примут кадровые решения, если разметка не будет исправлена.

Радий Хабиров назвал кривую дорожную разметку в Башкирии преступлением. Глава региона провел оперативное совещание местного правительства. Он раскритиковал сначала работу коммунальных служб Уфы, а после - работу подрядчика. Сотрудники компании нанесли кривую дорожную разметку на проезжих частях. Чиновник представил в доказательства своих слов три фотографии с испорченными дорогами в Иглинском районе.

Вот это как можно объяснить? Это не бабушка мне рассказала, а контрольное управление. Человек, который взялся делать дорожную разметку, он проснулся вообще? Сейчас дожди пойдут, будем кувыркаться. У нас большая сеть дорожная, мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, через день ее смоет. Радий Хабиров, глава Башкирии

Губернатор региона заметил, что поднимает вопрос нанесения дорожной разметки на совещании уже во второй раз. Хабиров уточнил, что третьего раза не будет, так так он примет кадровые решения, если ситуация не изменится к лучшему.

Видео: Правительство Республики Башкортостан