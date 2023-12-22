Хабаровчанину дали 17 лет колонии за поджог жены

Мужчина поссорился с женой и убил ее.

Мужчину, который облил бензином и поджег свою жену в Хабаровске, приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной прокуратуры Хабаровского края. В надзорном ведомстве уточнили, что преступление совершено в июне 2023 года в дачном доме СНТ "Озерки" в районе села Черная речка. Местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, облил супругу бензином, а затем поджог ее. Причиной таких действий стал бытовой конфликт. По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба прокуратуры региона

Обвиняемый своей вины в произошедшем не признал. Отягчающим обстоятельством в приговоре судебной инстанции стало состояние алкогольного опьянения подозреваемого.

Дело о нападении на петербургского фигуриста Дикиджи могут переквалифицировать на угрозу убийством.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Хабаровского края