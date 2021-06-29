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В Ленинградском зоопарке медведице Хаарчаане исполнилось 6 лет

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В этом году сотрудники по уходу за животными упаковали в коробки и подарочную бумагу самые любимые виды игрушек медведицы, а также добавили необычное и красивое угощение – желе с фруктами, ягодами и много-много свежей рыбки.

Ленинградском зоопарке медведице Хаарчаане исполнилось 6 лет. Хищница родилась 30 ноября в якутском зоопарке Орто-Дойду. Об этом рассказали в городском зоопарке.

День Рождения Хаарчааны мы отмечаем ежегодно, каждый раз стараясь удивить и порадовать нашу любимицу.

сотрудники Ленинградского зоопарка

В этом году сотрудники по уходу за животными упаковали в коробки и подарочную бумагу самые любимые виды игрушек медведицы, а также добавили необычное и красивое угощение – желе с фруктами, ягодами и много-много свежей рыбки.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, медведица
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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