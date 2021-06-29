В Ленинградском зоопарке медведице Хаарчаане исполнилось 6 лет

В этом году сотрудники по уходу за животными упаковали в коробки и подарочную бумагу самые любимые виды игрушек медведицы, а также добавили необычное и красивое угощение – желе с фруктами, ягодами и много-много свежей рыбки.

Ленинградском зоопарке медведице Хаарчаане исполнилось 6 лет. Хищница родилась 30 ноября в якутском зоопарке Орто-Дойду. Об этом рассказали в городском зоопарке. День Рождения Хаарчааны мы отмечаем ежегодно, каждый раз стараясь удивить и порадовать нашу любимицу. сотрудники Ленинградского зоопарка В этом году сотрудники по уходу за животными упаковали в коробки и подарочную бумагу самые любимые виды игрушек медведицы, а также добавили необычное и красивое угощение – желе с фруктами, ягодами и много-много свежей рыбки. Фото и видео: Ленинградский зоопарк