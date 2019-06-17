Гуру альтернативного рока Игги Поп создал собственный сорт кофе. Об этом сообщает Pitchfork.
Известно, что сорт кофе от рок-легенды называется Indonesia Bies Penantan. Его производят в индонезийской провинции Ачех. Кофейные зерна упаковывают в черный пакет с дизайном от самого Игги. Сорт имеет нотки фиников, мускатного ореха и шоколадное послевкусие.
По словам музыканта, эксклюзивное кофе можно приобрести только в интернете.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер второго сезона триллера "Тьма".
Видео:iggypopofficial/instagram
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