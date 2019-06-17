В сети появился трейлер второго сезона триллера "Тьма"

Второй сезон выйдет на экраны 21 июня.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона детективного сериала "Тьма". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании.

Сюжет первого сезона рассказывал историю четырёх семей из маленького немецкого города Винден. После исчезновения двух детей жизнь размеренная жизнь героев рушится, а на поверхность всплывают грязные секреты, прошлое и тайна, которая охватывает уже три поколения. Второй сезон выйдет на экраны 21 июня.

Шоураннером проекта выступил режиссер фантастического триллера "Кто я" Баран бо Одар. Первый сезон получил положительную критику со стороны киноманов и набрал рейтинг 8,6 на сайте IMDB.

Видео: Netflix