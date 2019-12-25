Губернатор поздравил Игоря Спасского с юбилеем

В понедельник, 2 августа, почетному гражданину Петербурга, герою Российской Федерации, герою Социалистического труда, академику РАН, научному руководителю работ ЦКБ морской техники "Рубин" Игорю Спасскому исполнилось 95 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в Смольном.
Вы внесли огромный вклад в создание современного отечественного подводного флота. Ваша деятельность неразрывно связана с Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". В трудные годы реформ Вы не только сохранили это уникальное предприятие, но и вывели его на новый уровень развития.
Александр Беглов
Ранее мы писали, что в Петербурге прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню ВДВ.
Фото: Pexels
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