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Губернатор поздравил Игоря Спасского с юбилеем
Сегодня, 14:55
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Губернатор поздравил Игоря Спасского с юбилеем

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По словам градоначальника, благодаря таким людям, как Спасский, Петербург остается крупнейшим центром науки и оборонной промышленности.

В понедельник, 2 августа, почетному гражданину Петербурга, герою Российской Федерации, герою Социалистического труда, академику РАН, научному руководителю работ ЦКБ морской техники "Рубин" Игорю Спасскому исполнилось 95 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Вы внесли огромный вклад в создание современного отечественного подводного флота. Ваша деятельность неразрывно связана с Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". В трудные годы реформ Вы не только сохранили это уникальное предприятие, но и вывели его на новый уровень развития.

Александр Беглов

Ранее мы писали, что в Петербурге прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню ВДВ.

Фото: Pexels

Теги: игорь спасский, петербург, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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