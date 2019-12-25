Губернатор поделился результатами взаимодействия города и федерального центра

Так, например, благодаря федеральному траншу удалось ускорить реконструкцию Лиговского путепровода.

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал на своей странице в соцсети показал результаты взаимодействия города и федерального центра.

Благодаря полученному федеральному траншу в один миллиардов рублей в Петербурге удалось ускорить реконструкцию Лиговского путепровода. В следующем году на строительство и ремонт дорог выделят 7 миллиардов рублей. Кроме того, в Петербург часто приезжают по федеральной программе туристического кешбэка.

Также благодаря сотрудничеству в Кронштадте отреставрировали форты. Инвестиции найдены уже для 80% объектов будущего "Острова фортов". Петербург получит 29 миллиардов рублей

Градоначальник отметил, что на полученные деньги строится жилье, создается комфортная среда, школы получают новое оборудование.

Ранее мы писали, что в Петербурге полностью разработали проект капремонта Рыбацкого моста.

Фото: vk.com/a_beglov