Губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в городе

Ситуация, по оценкам градоначальника, непростая, но контролируемая.

Во вторник, 12 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов оценил эпидемиологическую ситуацию в городе. По словам градоначальника, обстановка непростая, но контролируемая.

Вакцинировались от коронавируса около 1 млн 700 тыс. горожан, меньше половины от всех жителей. Губернатор призвал записаться на вакцинацию тех, кто еще этого не сделал. Также Беглов обратился к жителям старшего поколения.

Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению ковида. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40%. Это недопустимо мало. губернатор

В Смольном также отметили, что в Петербург поступила новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V") в количестве 49 800 комплектов доз.

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