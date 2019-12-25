Губернатор назвал семь достижений прошедшей рабочей недели

На своей личной странице в соцсети он подвел итоги прошедшей рабочей недели.

Во вторник, 6 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал итоги прошедшей рабочей недели. Так, с 28 июня по 4 июля решались текущие городские вопросы от строительства новых магистралей до модернизации городских библиотек. Губернатор озвучил семь главных достижений города за эти дни.

Так, в Красном Селе открылась детская поликлиника, которую не могли открыть шесть лет. Жители смогут получить там лечение от врачей всех специальностей, воспользоваться бассейном, соляной пещерой.

По Дизельному проезду частичное движение должны открыть в 2022 году. Участок будет расширен до четырех полос, асфальт обновят и сделают удобные тротуары. Стоимость работ оценивается в более чем 400 миллионов рублей.

Строительную организацию оштрафовали за свалку на территории бывшего завода "Самсон", компания также должна вывезти мусор.

В Приморском районе построят три новые магистрали, которые продлят проспект Авиаконструкторов, Плесецкую и Планерную улицы в строящиеся кварталы.

Прошло первое заседание градостроительной комиссии. Члены комиссии будут следить за тем, чтобы в городе не появлялись новые ЖК без школ, детсадов и другой инфраструктуры.

Помимо прочему, продолжается модернизация библиотек. За три года на эту цель выделят миллиард рублей. Библиотеки должны стать интересными и для взрослых, и для детей.

Последним, но не по значимости, является подготовка парка Авиаторов к реконструкции. Градоначальник поблагодарил волонтеров в подготовке парка к работам.

Ранее мы писали, что на Дворцовой площади покажут матчи 1/2 финала Евро.

Фото: Смольный