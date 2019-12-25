Губернатор назвал главные слова 2020 года

По мнению губернатора Петербурга, главными словами 2020 года стали "терпение" и "единение".

В среду, 30 декабря, губернатор Петербурга в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" назвал главные слова уходящего нелегкого 2020 года.

По мнению губернатора Петербурга, главными словами 2020 года стали "терпение" и "единение". Губернатор уверен, чтобы пережить такое непростое время нужно именно терпение. Кроме того, героический труд врачей и учителей в условиях пандемии COVID-19 невозможен без терпения.

Без единения – нет победы. Это просто поражает, как город может сплачиваться, когда очень трудно и тяжело отметил градоначальник.

Известны самые необычные имена, которыми петербуржцы называли детей в 2020-м.

Фото: Piter.TV