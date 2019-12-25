Губернатор назвал 9 важных событий города

Градоначальник подвел итоги недели.

В понедельник днем на своей официальной странице в соцсети подвел итоги прошедшей недели.

Так, подошел к концу сезон ремонта дорог. План выполнили: дорожное покрытие обновили на 77 адресах. Был разработан механизм для привлечения инвесторов в новые производства. Бизнесмены получат налоговые льготы. Пострадавшим от коронавирусных ограничений предоставят отсрочку по оплате аренды городских помещений и земельных участков.

В центре Петербурга появилось первое световое граффити, а также стартовал национальный чемпионат "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью.

Также заработал Центр управления регионом, цель которого – собрать от горожан сообщения, жалобы и предложения. Губернатор также посетил открытие площадки для занятий экстремальным спортом – скейт-парка и памп-трека под Коломяжским путепроводом.

Ранее мы писали, что власти Петербурга ещё раз обсчитают транспортную реформу.

Фото: vk.com/a_beglov