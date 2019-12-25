Губернатор нашел гречу в "О'Кее" на проспекте Космонавтов

Проверка прошла 21 марта.

Губернатор Петербурга решил проверить наличие продуктов в местных магазинов. Под проверку попал "О"Кей" на проспекте Космонавтов, 45. Об этом сообщила "Фонтанка".

Так, Беглов остался доволен выбором яиц, мяса, овощей и круп. Однако сомнения возникли у раздела с макаронами. Там посетительница указала главе города, что спагетти без скидки стоят почти 81 рубль, на что губернатор справедливо отметил, что рядом лежит пачка за 45 рублей. А главное, что есть и те, и другие.

Единственное, что смутило губернатора – недостаточное количество антисептиков.

Ранее мы сообщали, что сотрудники "О"КЕЯ" на Маршала Жукова попросили покупателей не воровать антисептик в туалете.

Фото: pixabay