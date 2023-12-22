Губернатор Самарской области объявил об отставке

Дмитрий Азаров поблагодарил коллег за проведенную совместную работу.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит с занимаемой должности. Соответствующее заявление российского чиновника опубликовано в социальных сетях от регионального правительства. Стоит уточнить, что главой мужчину сделали избиратели в 2018 году. В выборах 2023 года ему удалось переизбраться на рабочее место, получив 83,83 процентов поддержки от голосовавших.

Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу. Дмитрий Азаров, глава региона

Напомним, что в период с 2010 по 2014 год Дмитрий Азаров был главой города Самара. Позже он отправился в Совет Федерации, где до 2017 года оставался председателем профильного комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В сентябре 2018 года россиянин победил в первом туре выборов на пост губернатора Самарской области набрав 72,63% голосов.

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Фото и видео: Telegram / SOVAINFO.RU