Сейчас музыканты должны заплатить от 100 до 500 рублей за игру в петербургской подземке.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил повысить штрафы для музыкантов, играющих в метро. Сейчас нарушители должны заплатить от 100 до 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Глава города на Неве заявил, что с каждым месяцем число возбужденных административных дел растет. В связи с этим он предложил увеличить штрафы для музыкантов в метро до 1000-3000 рублей. По мнению Полтавченко, люди, играющие в петербургской подземке, мешают пассажирам.

В настоящее время одним из наиболее распространенных нарушений правил пользования Петербургским метрополитеном является игра на музыкальных инструментах в переходах станций. Из-за огромного пассажиропотока деятельность музыканта приводит к массовому одновременному пребыванию граждан и тем самым создает помехи движению пешеходов и доступу граждан к территории метрополитена. Георгий Полтавченко

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