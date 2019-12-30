Губернатор Петербурга исполнил желания трех детей на Рождество

Дети получили гаджеты, которые загадали на "Елке желаний".

Губернатор Петербурга исполнил желания трех детей из Петербурга, которые они написали и оставили на "Елке желаний" на Манежной площади. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 6 января.

Антон Ветров получил от градоначальника смартфон, Софья Дибина, которую воспитывает бабушка – планшет, а Дима Алексеев – смарт-часы. Таким образом Александр Беглов поздравил с Рождеством семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Список подарков, которые загадали дети, можно найти на сайте акции "Елка желаний", она проходит уже в пятый раз. За это время 2 тысячи петербуржцев смогли исполнить желания более 800 детей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что самых активных волонтеров Петербурге наградят в конце января.

Фото: gov.spb.ru