Губернатор Петербурга исполнил новогодние мечты детей с "Елки желаний"

Трое детей получили подарки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов помог исполнить новогодние мечты юных участников благотворительной акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, "Елка желаний" была установлена 26 декабря перед заседанием Государственного Совета в Кремле. Ее ветви "украшали" записки с новогодними мечтами и желаниями детей.

"Я, конечно, не Дед Мороз. Но мне захотелось помочь осуществить эти мечты. Я выбрал три записки", - рассказал губернатор.

Юным петербуржцам вручили в Смольном загаданные ими подарки: набор для творчества, персональный компьютер и сертификат на поездку-впечатление на гоночном такси с профессиональным водителем, а также гоночный автомобиль в миниатюре.

Отмечается, что подобная акция прошла на Манежной площади в центре Петербурга во время открытия Рождественской ярмарки.

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Фото: Pixabay