Губернатор Орловской области опроверг слухи о заходе ДРГ в регион

Андрей Клычков рассказал о фейк-ньюс, который распространяет Украина.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг в социальных сетях появившиеся в последние два дня сообщения о том, что в российский регион якобы проникла диверсионно-разведывательная группа от киевского режима. Чиновник опубликовал разоблачающее фей-ньюс видео в своем аккаунте в Telegram-канале. Глава региона заверил местных жителей, что местные силовые структуры остаются в режиме повышенной готовности. Также власти принимают у себя жителей соседней Курской области.

В Ливннах, Ливенском районе рассылают сообщения якобы о том, что там обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Мы перепроверили и вчера, и сегодня. Это - фейк. Вся официальная информация будет доводиться до наших жителей. Так что не поддавайтесь на эти провокации. Андрей Клычков, глава региона

Андрей Ключков призвал земляков не верить дезинформации и не поддаваться на провокации противника.

Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника.

Фото и видео: Telegram / Губернатор Клычков