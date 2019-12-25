Губернатор Ленобласти встретился с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси

Чиновники провели рабочую встречу.

В пятницу, 19 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что губернатор региона встретился с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

На рабочей встрече обсудили утверждение союзных программ по интеграции двух государств и реализацию проекта компании "Амкодор" на территории Ленинградской области. Кроме того, затронули тему сотрудничества Ленобласти и Белоруссии в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Фото: Админка Ленобласти / Телеграм