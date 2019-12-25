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Губернатор Ленобласти встретился с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси
Сегодня, 12:36
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Ленобласти встретился с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси

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Чиновники провели рабочую встречу. 

В пятницу, 19 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что губернатор региона встретился с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым. 

На рабочей встрече обсудили утверждение союзных программ по интеграции двух государств и реализацию проекта компании "Амкодор" на территории Ленинградской области. Кроме того, затронули тему сотрудничества Ленобласти и Белоруссии в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Фото: Админка Ленобласти / Телеграм

Теги: ленобласть, россия и беларусь, союзное государство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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