Губернатор Ленобласти встретился с Ассоциацией молодых педагогов

Глава региона посетил Всеволожский район

В четверг, 2 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки по Всеволожскому району встретился с Ассоциацией молодых педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Система образования – это та отрасль, которая обязана постоянно развиваться, она "обречена" на динамические изменения. Меняется всё – и в первую очередь дети, они уже другие. Трансформируется и уровень образования, сейчас огромный объем информации. Александр Дрозденко

Отмечается, что регион ищет новые форматы работы. Например, для новых школ разработали программу "Команда под ключ": в учреждение приходит команда единомышленников.

На встрече педагоги предложили свои идеи: установить памятник учителям в Гатчине, на постоянной основе устраивать встречи губернатора с победителями региональных профессиональных конкурсов, дать мастер-класс по управленческим компетенциям и лидерству для молодых директоров школ и образовательных организаций. Также учителя выступили с инициативой провести региональный конкурс наставнических практик, а затем лучшие из них вынести для тиражирования на форум молодых педагогов.

Помимо этого затронули вопрос оплаты труда: сейчас в регионе разрабатывают систему дополнительной поддержки учителей. Премии будут получать те, кто готовит олимпиадников и берет дополнительную нагрузку. Также губернатор предложил членам ассоциации вступить в "Команду 47".

Ранее мы писали, что в Гатчине может появиться памятник, посвящённый педагогам.

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