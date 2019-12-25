Губернатор Ленобласти предложил провести реновацию общежития лесного колледжа

Мать студента лесного колледжа пожаловалась Александру Дрозденко на отсутствие отопления в студенческом общежитии.

В общежитии Лисинского лесного колледжа зимой 2020-2021 гг. были серьезные проблемы с отоплением: вместо тепла в батареях студентам предоставляли одеяла, при этом пользоваться обогревателями от электросети запрещалось. Об этом губернатору Ленинградской области сообщила женщина, чей сын проживает в данном общежитии. Во время прямой линии с главой региона она сообщила об отсутствии тепла зимой и перебоях со светом и водой.

По словам Андрея Клементьева, главы администрации Тосненского района, котельная в данный момент находится на ремонте, но чиновник пообещал проконтролировать ход работ и всю ситуацию в целом. Александр Дрозденко заявил о намерении лично посетить колледж 3 августа и познакомиться с отчетом о ремонте котельной и сметой на комплексный ремонт систем водоснабжения и электроосвещения.

Также глава региона предложил провести реновацию здания общежития. Скорее всего, подрядчика начнут искать уже в ближайшее время.

Ранее за получение взятки за возможность получить контракт на реновацию школ в Ленобласти был задержан начальник отдела закупок администрации Гатчинского муниципального района Георгий Васильев.

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