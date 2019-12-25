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Губернатор Ленобласти оценил реновацию Торосовской школы
Сегодня, 13:43
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Губернатор Ленобласти оценил реновацию Торосовской школы

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Александр Дрозденко посетил обновленную общеобразовательную школу в Торосово.

15 июля во время рабочей поездки по Волосовскому району губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил готовящуюся к отрытию после реновации Торосовскую общеобразовательную школу. Последние ремонтные работы завершатся в учебном заведении в августе, но уже известно, что 1 сентября Торосовская ООШ откроет двери для учеников. 

Ранее в 2015 году губернатор уже приезжал в школу открывать пришкольный стадион, и ко второму визиту у него было с чем сравнивать результат проведенных работ. Глава региона отметил успешность взаимодействия между подрядчиком и администрацией, проверил качество работ от самого фундамента и цветовой гаммы фасада до оснащения компьютерных классов, кабинетов, рекреаций и фойе. 

Ранее директор школы в Ленобласти отказался принять работы, выполненные по программе реновации - в поселке Лукаши Гатчинского района губернатор пока результаты реновации не оценил. 

Фото: пресс-служба Ленинградской области и ВКонтакте/МОУ "Торосовская ООШ"

Теги: волосовский район, губернатор ленобласти, дрозденко, ленобласть, ремонт в школах, реновация школ, торосово
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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