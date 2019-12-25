Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной

Александр Богомаз рассказал о ситуации после объявления военной операции РФ на Донбассе.

Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на государственной границе с Украиной. Такое заявление Александр Богомаз сделал в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник уточнил, что никто не пострадал, а строения не оказались разрушены.

У нас стрельба была на границе, но никто не пострадал, не ранен…Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт. Очередей на заправках, в торговых сетях нет Александр Богомаз, глава Брянской области

Перед журналистами глава региона оценил сложившуюся обстановку как спокойную.

Лукашенко: Запад разработал план, как ударить в спину России.

Фото: Instagran / a.v.bogomaz