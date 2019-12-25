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Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной
Сегодня, 15:17
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Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной

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Александр Богомаз рассказал о ситуации после объявления военной операции РФ на Донбассе.

Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на государственной границе с Украиной. Такое заявление Александр Богомаз сделал в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник уточнил, что никто не пострадал, а строения не оказались разрушены.

У нас стрельба была на границе, но никто не пострадал, не ранен…Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт. Очередей на заправках, в торговых сетях нет

 Александр Богомаз, глава Брянской области

Перед журналистами глава региона оценил сложившуюся обстановку как спокойную.

Лукашенко: Запад разработал план, как ударить в спину России.

Фото: Instagran / a.v.bogomaz

Теги: александр богомаз, брянская область, всу, госграница, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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