Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной

Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на государственной границе с Украиной. Такое заявление Александр Богомаз сделал в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник уточнил, что никто не пострадал, а строения не оказались разрушены.
У нас стрельба была на границе, но никто не пострадал, не ранен…Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт. Очередей на заправках, в торговых сетях нет
Александр Богомаз, глава Брянской области
Перед журналистами глава региона оценил сложившуюся обстановку как спокойную.
Лукашенко: Запад разработал план, как ударить в спину России.
Фото: Instagran / a.v.bogomaz
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