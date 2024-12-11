Губернатор Брянской области доложил Путину о ситуации в регионе

По его словам, ситуация в регионе непростая, но контролируемая.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча Богомаза с главой государства прошла в формате видеосвязи. По словам главы Брянской области, ситуация в регионе непростая, но контролируемая. Он подчеркнул, что паники среди населения нет. Богомаз отметил, что брянские организации на безвозмездной основе выделяют строительную технику и материалы.

Ранее эксперты прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа.

Видео: kremlin.ru