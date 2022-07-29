Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Сачковичи, повреждена ЛЭП

Александр Богомаз рассказал о том, что в регионе никто не пострадал от действий противника.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли российское село Сачковичи, расположенное в Климовском районе. При этом инциденте пострадала местная линия электропередач. Соответствующие данные опубликованы в Telegram-канале чиновника.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Александр Богомаз, глава Брянской области

Очевидцы рассказали в социальных сетях о том, что снаряды противника разрывались на территории воинской части в селе Климово. Также 26 июля силы ВСУ сбросили взрывное устройство с украинского беспилотника на брянский пограничный пункт "Троебортное". Пострадавшими считаются четыре человека. В регионе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.

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Фото: Telegram / AV Богомаз

Видео: Telegram / SHOT

