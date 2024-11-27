Губернатор Белгородской области объявил об уходе на больничный на несколько дней. Соответствующее заявление глава российского региона Вячеслав Гладков сделал через собственный аккаунт в Telegram. Он предположил в видеообращении к местному населению, что вернется на рабочее место уже с понедельника, 2 декабря.
С сегодняшнего дня нахожусь на больничном. Буду не на связи в течение двух-трех дней.
Вячеслав Гладков, глава региона
Напомним, что ранее Вячеслав Гладков уходил на больничный в середине июля 2024 года. Причины своего недомогания чиновник не уточнял.
Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все