В Пикалево грузовик врезался в продуктовый магазин

Утром в среду, 12 июля, в Пикалево произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным МВД, грузовой автомобиль, который был загружен землей, по непонятным причинам врезался во вход продуктового магазина. Перед этим большегруз столкнулся с автомобилем "Нива".
Известно пока только об одном пострадавшем – им стал водитель грузовика. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что полицией проводится проверка по факту ДТП на Северном проспекте.
Фото: ВКонтакте / "Твое Пикалево" (Сергей Снетков)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все