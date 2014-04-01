В Пикалево грузовик врезался в продуктовый магазин

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП. Грузовик врезался в здание продуктового магазина.

Утром в среду, 12 июля, в Пикалево произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным МВД, грузовой автомобиль, который был загружен землей, по непонятным причинам врезался во вход продуктового магазина. Перед этим большегруз столкнулся с автомобилем "Нива".

Известно пока только об одном пострадавшем – им стал водитель грузовика. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицией проводится проверка по факту ДТП на Северном проспекте.

Фото: ВКонтакте / "Твое Пикалево" (Сергей Снетков)