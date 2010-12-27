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ДТП на Выборгском шоссе: грузовик с военными затруднил движение
Сегодня, 10:34
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Shdaria
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ДТП на Выборгском шоссе: грузовик с военными затруднил движение

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В Петербурге 7 сентября в ДТП попал грузовик с солдатами.

Утром 7 сентября в Санкт-Петербурге газружено транспортное движение, большое количество ДТП усложняеют ситуацию.

Одной из причин трудного движения стала авария на Выборгском шоссе. Военный грузовик с пассажирами столкнулся с "Матиза". Очевидцы рассказывают, что водитель легковушки, проверял, пропускают ли его другие водители, упустил свою возможность проехать, от чего произошло ДТП.

Из-за дождя, в четверг, загруженность петербургских улиц возросла до 7 баллов. Напомним, ранее мы сообщали, что дороги Петербурга стали красными из-за утренних пробок.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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