ДТП на Выборгском шоссе: грузовик с военными затруднил движение

В Петербурге 7 сентября в ДТП попал грузовик с солдатами.

Утром 7 сентября в Санкт-Петербурге газружено транспортное движение, большое количество ДТП усложняеют ситуацию.

Одной из причин трудного движения стала авария на Выборгском шоссе. Военный грузовик с пассажирами столкнулся с "Матиза". Очевидцы рассказывают, что водитель легковушки, проверял, пропускают ли его другие водители, упустил свою возможность проехать, от чего произошло ДТП.

Из-за дождя, в четверг, загруженность петербургских улиц возросла до 7 баллов. Напомним, ранее мы сообщали, что дороги Петербурга стали красными из-за утренних пробок.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург