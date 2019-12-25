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Грузовик с бетонными блоками занесло на дороге в Ленобласти
Сегодня, 12:45
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Грузовик с бетонными блоками занесло на дороге в Ленобласти

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Водитель большегруза потерял управление и снес остановку на обочине.

Пресс-служба Дорожного комитета Ленобласти сообщила об аварии, произошедшей 2 июня возле деревни Новая на трассе Зуево - Новая Ладога. Тяжело груженный автомобиль Volvo занесло на дороге, предварительно, по причине большой скорости и, возможно, вследствие превышения допустимого количества груза. 

Бетонные блоки из кузова выпали на трассу, автомобиль повело, и водитель не сумел справиться с управлением. Грузовик наехал на автобусную остановку, сложился пополам и затормозил далеко не сразу. Павильон остановки был снесен, а у машины разбилось лобовое стекло и отвалился бампер. 

Столкновения с встречным транспортом не произошло, пешеходы на дороге отсутствовали, и жертв удалось избежать. Водителю также повезло остаться без серьезных травм. Пресс-служба Дорожного комитета призвала водителей тяжелого транспорта быть бдительнее за рулем и соблюдать правила движения. 

Замминистра транспорта России Кирилл Богданов рассказал о планах по запуску беспилотных грузоперевозок на платной скоростной трассе М-11 "Нева".

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.

Теги: авария, большегруз, вольво, дороги ленобласти, дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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