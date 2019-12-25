Грузоперевозчики поднимут цены на услуги на 15-25%

О намерении поднять цены заявили более 80% компаний.

Грузоперевозчики хотят на 15-25% повысить цены на свои услуги. Как сообщил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин, о намерении повысить цены заявили более 80% компаний, сообщают "Известия".

Мы уже известили всех клиентов о повышении цен на наши транспортные услуги минимум на 20%. Максим Росков, генеральный директор компании-грузоперевозчика "Ларм"

По его словам Роскова, часть заказчиков подорожание уже приняла. По информации газеты, цены поднимутся на перевозки как на большегрузных, так и на малотоннажных автомобилях. Отмечается, что компании вынуждены пойти на это из-за роста стоимости комплектующих, масел, а также обслуживания машин и топлива. В "Грузавтотрансе" попросили российские власти повлиять на ценообразование на топливо. Обращение было направлено, по информации издания, в ФАС, Минэнерго и администрацию президента РФ.

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