Ярослав Якимкин рассказал о работе "Севера" на СВО.

Представители российской "Северной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 24 июня старший офицер пресс-центра Ярослав Якимкин. Представитель уточнил, что была отражена контратака подразделения 92 штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Нанесли поражение живой силе и технике 57 мотопехотной бригады, 107 и 113 бригад территориальной обороны в районах Волчанска, Ветеринарного и Круглого. Ярослав Якимкин, старший офицер пресс-службы "Севера"

Армия киевского режима лишилась свыше 170 человек личного состава убитыми и ранеными, двух пикапов, гаубицы М198 американского производства, самоходной артиллерийской установки "Акация", двух гаубиц Д-20, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель" и двух станций РЭБ "Анклав". Дополнительно российскими военнослужащими уничтожен склад боеприпасов противников.

Минобороны показало кадры боевой работы ударных FPV-дронов.

Фото и видео: Минобороны России