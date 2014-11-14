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Группа "Ундервуд" сегодня выступит в фан-зоне Евро-2020 в Петербурге
Сегодня, 10:15
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Группа "Ундервуд" сегодня выступит в фан-зоне Евро-2020 в Петербурге

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Сегодня Петербург примет последнюю игру четвертьфинала в рамках Евро-2020.

В пятницу, 2 июля, перед матчем четверть финала чемпионата Европы в фан-зоне выступит группа "Ундервуд", сообщил в Facebook представитель коллектива Максим Кучеренко.

Милости просим, времена, сами видите, а здесь песни поем, конем гуляем, радуемся суровому, но интеллигентному питерскому солнышку, и вход бесплатный

отметим Кучеренко

Выступление будет длиться с пяти до семи вечера, после чего начнется матч между футболистами Испании и Швейцарии. Отметим, что на чемпионате Европы разыгрывается два комплекта бронзовых наград и нет матча за третье место. 

Ранее мы писали, что стали известны улицы в Петербурге, с которых эвакуируют автомобили из-за матча Евро-2020.

 Фото: vk.com/undervud

Теги: группа ундервуд, евро-2020, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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