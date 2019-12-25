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Группа Brainstorm перенесла концерт в Петербурге и других городах России
Сегодня, 9:49
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Группа Brainstorm перенесла концерт в Петербурге и других городах России

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Билеты будут действовать на следующие концерты.

Латвийская группа BrainStorm перенесла свои концерты в России. Информация об этом появилась в соцсетях коллектива.

Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура BrainStorm "Год без календаря", включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве.

BrainStorm.

Группа не назвала точную причину переноса, однако отметила, что "обстоятельства сильнее нас". Новые даты пока неизвестны. Билеты будут действительны на следующие концерты. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что руководство ATP перенесло турнир ATP-250 из Петербурга в Нур-Султан. 

Фото: Instagram / @brainstormofficial_ru

Теги: brainstorm, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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