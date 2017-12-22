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Группа Баян MIX и Сергей Войтенко поздравляют петербуржцев с Новым Годом

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Недавно в Петербурге проходила крупнейшая музыкальная премия "Звезды дорожного радио". Премию получила и группа Баян Микс совместно с Сергеем Войтенко.

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артистов. Группа восопользовалась случаем и решила подравить петербуржцев с Новым годом.
 
Друзья, я Сергей Войтенко и мы группа БАЯН MIX поздравляем вас с Новым Годом! Желаю, чтобы у вас всегда было так, как в нашей песне - просто надо любить. Когда вы будете любить все, что вас окружает - самое дорогое, самое близкое и самое родное. Тогда мир будет любить вас и все двери для вас будут открыты! 
 
Сергей Войтенко и группа Баян MIX
 
После этих слов Сергей Войтенко и группа Баян MIX сыграли задорную и веселую песню за которую, собственно, и получили премию. 
 
Видео и фото - PiterTV
Теги: баян микс , сергей войтенко
Категории: Новости СПб Картина дня

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