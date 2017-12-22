Группа Баян MIX и Сергей Войтенко поздравляют петербуржцев с Новым Годом

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артистов. Группа восопользовалась случаем и решила подравить петербуржцев с Новым годом.

Друзья, я Сергей Войтенко и мы группа БАЯН MIX поздравляем вас с Новым Годом! Желаю, чтобы у вас всегда было так, как в нашей песне - просто надо любить. Когда вы будете любить все, что вас окружает - самое дорогое, самое близкое и самое родное. Тогда мир будет любить вас и все двери для вас будут открыты!