Группа "Аффинаж" сняла клип к новой песне на базе отдыха "Буревестник" в Ленобласти

На фоне мрачных пейзажей солист группы поет о расставании и потере близкого человека. Продолжительность клипа более пяти минут.

Российская рок-группа "Аффинаж" выпустила лирический клип, снятый на базе отдыха "Буревестник" в Ленобласти. Видео опубликовано в официальном YouTube-канале коллектива.

База расположена в поселке Берёзово. Режиссерами клипа стали Руслан Собинин и Евгений Миронов. На фоне мрачных пейзажей солист группы поет о расставании и потере близкого человека. Продолжительность клипа более пяти минут.

Напомним, что группа "Аффинаж" основана в Петербурге. Основателями группы стали вокалист и гитарист Михаил Калинин, а также басист Сергей Шиляев. Коллектив работает в синтетическом стиле нуар-шансон, который имеет отсылки к множеству жанров поп и рок-музыки.

Ранее мы сообщили, что на экраны выходит фильм "Прошлой ночью в Сохо".

Видео: YouTube / Аффинаж Группа