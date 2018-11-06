Группа "A-ha" выступит в Петербурге в ноябре следующего года 

На концерте будут звучать хиты из дебютного альбома, который принес группе международный успех в 1985 году.

Во вторник, 6 ноября, стало известно о том, что группа "A-ha" выступит в Петербурге осенью следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентства SAV Entertainment.

На концерте будут звучать хиты из дебютного альбома, который принес группе международный успех в 1985 году. Выступления пройдут в рамках тура "Hunting High and Low".

Концерт пройдет 20 ноября в "Ледовом дворце".

Норвежская музыкальная группа "A-ha" созданf в 1982 году в Осло. Музыкальный жанр - электро-поп, кторый появился на излёте "новой волны".

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Видео:a-ha/YouTube, фото:a-ha/Instagram