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Грудничка из Приозерска доставили в Петербурга на санвертолете
Вчера, 6:47
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lesjasap
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Грудничка из Приозерска доставили в Петербурга на санвертолете

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Девятимесячный малыш нуждался в профессиональной помощи врачей Петербурга.

Приозерского малыша экстренно доставили на вертолете в Петербург. Вечером 24 октября здоровью ребенка угрожала опасность. Потребовалась помощь врачей из Северной столицы. Ради спасения девятимесячного пациента в Ленинградскую область направили воздушное средство санавиации.

Отметим, что в городе не Неве вертолет приземлился около Петропавловской крепости. На участке уже дежурили бригада скорой помощи, которую вызвали заранее. Медики добавили, что мальчика диагностировано желудочно-кишечное кровотечение, перинатальное повреждение центральной нервной системы, а также атрезия пищевода. Состояние ребенка - тяжелое.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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