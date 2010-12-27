Грудничка из Приозерска доставили в Петербурга на санвертолете

Девятимесячный малыш нуждался в профессиональной помощи врачей Петербурга.

Приозерского малыша экстренно доставили на вертолете в Петербург. Вечером 24 октября здоровью ребенка угрожала опасность. Потребовалась помощь врачей из Северной столицы. Ради спасения девятимесячного пациента в Ленинградскую область направили воздушное средство санавиации.

Отметим, что в городе не Неве вертолет приземлился около Петропавловской крепости. На участке уже дежурили бригада скорой помощи, которую вызвали заранее. Медики добавили, что мальчика диагностировано желудочно-кишечное кровотечение, перинатальное повреждение центральной нервной системы, а также атрезия пищевода. Состояние ребенка - тяжелое.

Фото: Piter.tv