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Грибники рассказали, где видели самый богатый урожай в Ленобласти
Сегодня, 15:17
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Грибники рассказали, где видели самый богатый урожай в Ленобласти

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Многие ягоды и грибы высохли из-за палящего солнца.

Любители тихой охоты назвали два самых урожайных района, где они нашли больше всего грибов и ягод. Поделились информацией они в сообществе "Грибы и грибники СПб".

В поселке Осельки Всеволожского района горожане собрали корзину грибов и ведро ягод. В лесу сейчас особенно много лисичек, черники, малины, земляники и морошки. Но многие природные дары уже высохли на солнце. 

Еще одни грибники прогулялись по поселку Краснофлотское. В лесу они собрали две корзинки лисичек и чернику. Как отметил счастливый ценитель тихой охоты, ягоды были спелыми, сочными и сладкими.

Ранее на Piter.tv сообщили, что онколог назвал продукты, которые выводят канцерогены из организма. 

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПБ 

 

Теги: грибники и грибы, ленобласть, лесной урожай, ягоды
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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