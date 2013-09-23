Грибники рассказали, где видели самый богатый урожай в Ленобласти

Многие ягоды и грибы высохли из-за палящего солнца.

Любители тихой охоты назвали два самых урожайных района, где они нашли больше всего грибов и ягод. Поделились информацией они в сообществе "Грибы и грибники СПб".

В поселке Осельки Всеволожского района горожане собрали корзину грибов и ведро ягод. В лесу сейчас особенно много лисичек, черники, малины, земляники и морошки. Но многие природные дары уже высохли на солнце.

Еще одни грибники прогулялись по поселку Краснофлотское. В лесу они собрали две корзинки лисичек и чернику. Как отметил счастливый ценитель тихой охоты, ягоды были спелыми, сочными и сладкими.

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Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПБ