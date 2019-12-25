Грибники Ленобласти и Петербурга остались без урожая

Аномалия, вызванная засушливом погодой, не позволяет найти даже мухоморы.

Жаркое лето оставило без урожая грибников в Петербурге и Ленобласти. Многочисленные жалобы от любителей "тихой охоты" появились в сообществе "Грибы и Грибники СПб" ВКонтакте.

Подписчики сообщества сетуют на то, что в лесах сейчас трудно найти даже мухоморы. Так, одна женщина оправилась за грибами в Лужский район 47-ого региона, но вместо привычных для осеннего сезона белых и подберёзовиков нашла лишь несколько сыроежек и чёрных груздей, а ещё встретила на пути гадюку. Во Всеволожском районе попадаются в основном бледные поганки.

Судя по всему, такому невезению грибников способствует слишком сухая почва, не предназначенная для роста грибов.

Ранее петербуржцы рассказали, где больше всего грибов в Ленобласти.

Фото: Pxhere