Грибники Ленобласти и Петербурга остались без урожая

Жаркое лето оставило без урожая грибников в Петербурге и Ленобласти. Многочисленные жалобы от любителей "тихой охоты" появились в сообществе "Грибы и Грибники СПб" ВКонтакте.
Подписчики сообщества сетуют на то, что в лесах сейчас трудно найти даже мухоморы. Так, одна женщина оправилась за грибами в Лужский район 47-ого региона, но вместо привычных для осеннего сезона белых и подберёзовиков нашла лишь несколько сыроежек и чёрных груздей, а ещё встретила на пути гадюку. Во Всеволожском районе попадаются в основном бледные поганки.
Судя по всему, такому невезению грибников способствует слишком сухая почва, не предназначенная для роста грибов.
Ранее петербуржцы рассказали, где больше всего грибов в Ленобласти.
Фото: Pxhere
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