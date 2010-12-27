Гренадерский мост в Петербурге разведут в ночь на пятницу

Сегодня петербуржцы и гости города могут планировать свои маршруты исходя из уже знакомого графика.

В среду, 14 августа, стало известно о том, что Гренадерский мост разведут в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Сегодня петербуржцы и гости города могут планировать свои маршруты исходя из уже знакомого графика. Ведь, в ночь с 14 на 15 августа мосты по Неве, Большой и Малой Неве разводят по графику.

В ведомстве отметили, что в случае непредвиденных ситуаций петербуржцев и гостей Северной столицы оповестят на сайте.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 16 августа ограничат движение по Литейному мосту.

Фото:mostotrest-spb.ru