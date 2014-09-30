Гремучие змеи создают слуховые иллюзии для обмана хищников

Все дело в гремучем хвосте змеи.

Ученые провели исследование и выяснили, что гремучие змеи "гремят" громче, чтобы другие животные думали, будто змея находится ближе, чем есть на самом деле. Таким образом змея предупреждает других хищников. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

Ранее считалось, то "гремящий" звук змея использует для предупреждения хищников, но все оказалось сложнее, выяснили ученые. Для того, чтобы это выяснить исследователи записывали дребезжание змеиных хвостов и экспериментировали с различными объектами (в том числе человеческим торсом), которые постепенно приближались к змее. По мере приближения угрозы частота дребезжания плавно возрастала до 40 Гц. Однако в определенный момент она подскакивала до 60-100 Гц.

Далее ученые воссоздали поле, в котором прячется змея и попросили добровольцев определить по звуку, где находится змея. По мере того, как приближались люди, звук дребезжания хвоста увеличивали, как бы это делали настоящие змеи. Выяснилось, что никто не смог определить точное месторасположение виртуальной змеи. Ученые предполагают, что таким образом змея создает безопасное расстояние между собой и другим хищником.

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